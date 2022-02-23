Ретро-трамвай телеканала «Санкт-Петербург» отправился в первый рейс

Ретро-трамвай телеканала «Санкт-Петербург» отправился в первый рейс
Ретро-трамвай. Фото: Горэлектротранс

Сегодня в свой первый рейс отправился музыкальный ретро-трамвай, из которого раздаются военно-патриотические песни.

Ансамбль «Невский дозор». Фото: Горэлектротранс
Ансамбль «Невский дозор». Фото: Горэлектротранс

Такой способ поздравить мужчин с Днем защитника Отечества выбрал телеканал «Санкт-Петербург» вместе с Горэлектротрансом.

В этот праздничный день пассажирами ретро-трамвая стали солисты ансамбля «Невский дозор». Объединение исполнило военно-патриотические композиции.

Сообщается, что своими песнями ансамбль не только поздравляет всех с 23 февраля, но и поддерживает тех, кто находится в ДНР и ЛНР.

Александр Малькевич. Фото: Горэлектротранс

Генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич объяснил, что пройти мимо этого праздника при всем желании невозможно.

«Решили в такую, может, не очень солнечную погоду порадовать музыкальным трамваем. Пусть хорошие военные песни, патриотичная музыка звучит на улицах нашего города с помощью этого музыкального трамвая», – считает Малькевич.

Также поздравить сильную половину Петербурга решили и блогеры-миллионники.

«Друзья, поздравляю всех с 23 февраля и зрителей телеканала Санкт-Петербург», – был краток Алексей Евсин.

«Дорогие мужчины и защитники нашей страны, поздравляю вас с вашим днем», – отметил Руслан Темроков.

Отмечают, что если петербуржцам придется по душе такая акция, то музыкальный ретро-трамвай на улицах Северной столицы можно будет увидеть вновь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Лахта Центр» включил триколор в честь Дня защитника Отечества.

23 февраля горэлектротранс новости СПб ретро-трамвай


 

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