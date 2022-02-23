Байден: США вводят санкции против оператора «Северного потока — 2»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил о введении санкций против компании — оператора газопровода «Северный поток — 2» и ее руководства.

«Я приказал администрации ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее руководства», — говорится в заявлении президента США.

Он отметил, что Вашингтон без колебаний примет решение о дальнейших санкциях в случае эскалации.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек (партия «Союз 90/Зеленые») заявил, что решение о строительстве газопровода «Северный поток — 2» было геополитической ошибкой.