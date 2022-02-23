Стало известно, кому в 2022 году придет выплата в 190 тыс. рублей на карту Сбербанка

«Сбербанк», представляя из себя крупнейший в стране банк, постарался максимально зарабатывать на всех своих клиентах. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

«Сбербанк», представляя из себя крупнейший в стране банк, постарался максимально зарабатывать на всех своих клиентах. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Гражданам РФ будут компенсировать вклады лишившегося лицензии банка ККБ на карты Сбербанка.

ЦБ лишил лицензии Консервативный коммерческий банк, поэтому он больше не сможет выполнять свои обязательства перед клиентами. Закон защищает вкладчиков от такого рода ситуаций, поэтому владельцы депозитов в банке ККБ могут рассчитывать на получение компенсации, сообщает PRIMPRESS.

Владельцы счета или карт Сбербанка могут оформить заявку на возмещение вкладов через приложение «Сбербанк Онлайн».

После того, как заявление рассмотрят и одобрят, средства автоматически придут на карту. Выплаты будут поступать в течение этого года. Компенсацию должны получить 485 вкладчиков банка ККБ на сумму 93,3 млн рублей. В среднем на одного человека приходится по 190 тысяч рублей.

Напомним, ЦБ отозвал лицензии у астраханского ККБ. Как пояснил регулятор, банк регулярно нарушал банковское законодательство и закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что представители ЦБ заявляли, что повышение ключевой ставки не исключено и составит, по предварительным прогнозам, 100 базисных пунктов. ВТБ не планирует повышать проценты по ипотеке и кредитной ставке, но если ЦБ поднимет ключевую ставку, то банкирам придется подтягиваться.