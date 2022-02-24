Спасатели потушили пожар в Кировском районе на 63 «квадратах»

Спасатели потушили пожар в Кировском районе на 63 «квадратах»
Спасатели потушили пожар. Фото: pixabay

Вечером 23 февраля в Кировском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 21:12 мск. В СНТ Маяк горели хоз. постройки на общей площади 63 квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по региону.

На месте происшествия работали дежурные смены 127 и 128 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали 12 человек и три единицы техники. Справиться с огнем удалось в 22:20 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пьяный угонщик свистнул иномарку 86-летнего пенсионера. Полиция начала разбираться и выяснила, что машину недавно угнали из деревни Пахомовка.

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