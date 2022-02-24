В четверг в Пулково нет задержанных рейсов

В четверг в Пулково нет задержанных рейсов
Все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В четверг, 24 февраля, в аэропорту Пулково все самолеты отправятся в свои рейсы по расписанию. На данный момент вылеты из Северной столицы планируются без отмен и задержек.

Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Согласно данным с онлайн-табло воздушной гавани, на радость пассажирам какие-либо изменения не коснулись работы аэропорта.

Петербуржцы смогут спокойно и во время улететь, в частности, в Москву, Франкфурт и Самару.

Однако ситуация может поменять в связи с погодными условиями или другими причинами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что авиакомпания «Россия» запускает регулярные рейсы в аэропорт «Хибины», откуда можно будет попасть на один из самых популярных горнолыжных курортов «Большой Вудъявр». Самолеты начнут летать с 11 февраля.

авиарейсы пулково самолеты


 

Новости партнеров
Терапевт рассказал об опасном пульсе в состоянии покоя
Терапевт рассказал об опасном пульсе в состоянии покоя
Врач-терапевт рассказал, какое артериальное давление опасно для жизни
Врач-терапевт рассказал, какое артериальное давление опасно для жизни
Кофе без сахара назвали лучшим напитком для замедления старения
Кофе без сахара назвали лучшим напитком для замедления старения
Володин: Зеленский провоцирует начало большой войны
Володин: Зеленский провоцирует начало большой войны
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В четверг в Пулково нет задержанных рейсов
Спасатели потушили пожар в Кировском районе на 63 «квадратах»
Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП в Лужском районе
Инфекционист рассказал, что восстановление после коронавируса может длиться ...
Премьер Финляндии заявила о готовности страны вступить в НАТО
Стало известно, кому в 2022 году придет выплата в 190 тыс. рублей на карту ...
В Восточном комитете ФРГ назвали предложения отключить Россию от SWIFT ...
Байден: США вводят санкции против оператора «Северного потока — 2»