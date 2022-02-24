Пожилых владельцев карты «Мир» предупредили о важных изменениях с 24 февраля

Держателей карты «Мир» предупредили об изменениях, которые начнутся с 24 февраля. Нововведение коснется клиентов-пенсионеров.

Теперь пожилым гражданам, которые получают свои выплаты на банковские карты платежной системы «Мир», больше не придется платить за обслуживание карты. Стоимость такой услуги для пожилых владельцев пластика составит ноль рублей. Кроме этого обнулится комиссия за снятие наличных через банкоматы.

Как сообщил PRIMPRESS, указанные обновления произойдут только в том случае, если денежные средства человек будет снимать через банкомат, который принадлежит тому же банку, что выпустил карту.

Кроме того, с февраля, согласно новому регламенту, судебные приставы при списании долгов со счета граждан не смогут снять все сбережения пожилых россиян с карты «Мир». На балансе должна остаться сумма, равная прожиточному минимуму, который установлен в регионе. В среднем по России эта сумма равна 13 тыс. рублей. То есть именно столько гарантированно должны будут оставлять в течение месяца приставы на счете должника, даже если он задолжал крупную сумму.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прожиточный минимум в Северной столице в текущем году стал больше на 10%. Так, на душу населения прожиточный минимум, если сравнивать с прошлым годом, вырастет на 10,5% и будет ровняться 13 160,2 рублей. Правительство Российской Федерации подняло прожиточный минимум до 12 654 рублей.

В Государственной думе заявили, что прожиточный минимум россиян должен составлять не менее 35 тысяч рублей. Что касается МРОТ, он должен находиться на уровне 60 тысяч рублей.

Напомним, с 1 февраля 2022 года россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов. Также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.