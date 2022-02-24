Аноним пообещал не взрывать торговые центры Петербурга за 10 тысяч евро

Аноним пообещал не взрывать торговые центры Петербурга за 10 тысяч евро
Полицейские начали розыск злоумышленника. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Сотрудники полиции осмотрели торговые центры Петербурга из-за угрозы взрыва.

В среду, 23 февраля, правоохранители получили анонимное сообщение с угрозами. В своем письме злоумышленник указал, что взрыв запланирован в этот день на 19:00. Для предотвращения ЧП он потребовал перечислить ему 10 тыс. евро через Vk Pay.

Как сообщила «Фонтанка», аноним также требовал в новости упомянуть некую террористическую группировку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что взрывотехники ОМОН обследовали акваторию Невы в районе Петроградской набережной. Причиной этого стало обнаружение ручной гранаты. Саперы выяснили в ходе осмотра, что это граната для игры в страйкбол, не представляющая никакой опасности.

аноним лжеминирование новости СПб


 

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