Авиакомпания «Россия» вошла в ТОП-100 лучших работодателей страны

Авиакомпания "Россия" в ближайшие несколько лет станет крупнейшим по количеству эксплуатируемых воздушных судов перевозчиком в стране и главным центром компетенций по их эксплуатации под коммерческим управлением «Аэрофлота». Фото: сайт авиакомпании "Россия"

Авиакомпания "Россия" в ближайшие несколько лет станет крупнейшим по количеству эксплуатируемых воздушных судов перевозчиком в стране и главным центром компетенций по их эксплуатации под коммерческим управлением «Аэрофлота». Фото: сайт авиакомпании "Россия"

Авиакомпания «Россия» по результатам 2021 года оказалась на 57 месте рейтинга ТОП-100 компаний — лучших работодателей страны по версии платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Компания находится на 6 месте среди организаций, вызывающих наибольший интерес в отрасли «Транспорт и логистика». Отмечается, что всего в анализе принимали участие 1,9 тыс. компаний и 70 тыс. соискателей. «Россия» впервые приняла участие в этом рейтинге.

В исследовании принимали во внимание мнения соискателей, уровень лояльности сотрудников и развитие HR-процессов в компании.

В настоящий момент в авиакомпании «Россия» работают свыше 7,3 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» и Dream Aero открыли первый тренажер в Казани