В Кронштадтском районе пенсионер набрал кредитов и отдал мошеннице почти 4,5 млн рублей

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Об этом сообщает 24 февраля ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.
Оперативники Кронштадтского района ищут мошенницу, которая обманула 67-летнего мужчину на 4 млн 413 тыс. 600 рублей.
Потерпевший рассказал, что 10 февраля ему на мобильный позвонила неизвестная. Она представилась специалистом службы безопасности банка. Такая схема стала уже чуть ли не традиционной у преступников. Мошенница сообщила, что некто пытаются похитить со счета заявителя деньги.
Горожанин набрал кредитов и отдал все деньги злоумышленнице через банкоматы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы попали в массовый ДТП-гипноз стоимостью 2,8 млн рублей.