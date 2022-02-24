В Кронштадтском районе пенсионер набрал кредитов и отдал мошеннице почти 4,5 млн рублей

В Кронштадтском районе пенсионер набрал кредитов и отдал мошеннице почти 4,5 млн рублей
Мошенник обманул пенсионера на 4,5 млн рублей. Фото: pixabay.com

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Об этом сообщает 24 февраля ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Оперативники Кронштадтского района ищут мошенницу, которая обманула 67-летнего мужчину на 4 млн 413 тыс. 600 рублей.

Потерпевший рассказал, что 10 февраля ему на мобильный позвонила неизвестная. Она представилась специалистом службы безопасности банка. Такая схема стала уже чуть ли не традиционной у преступников. Мошенница сообщила, что некто пытаются похитить со счета заявителя деньги.

Горожанин набрал кредитов и отдал все деньги злоумышленнице через банкоматы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы попали в массовый ДТП-гипноз стоимостью 2,8 млн рублей.

кронштадский район новости СПб происшествие телефонные мошенники


 

Новости партнеров
Кофе без сахара назвали лучшим напитком для замедления старения
Кофе без сахара назвали лучшим напитком для замедления старения
Валиеву наградили колье с сердцами взамен олимпийской медали
Валиеву наградили колье с сердцами взамен олимпийской медали
Президент Украины Зеленский высказался о действиях России
Президент Украины Зеленский высказался о действиях России
Наташа Королева повергла в шок зрителей своим новым образом: «Не надо делать из себя бабку Надьку!»
Наташа Королева повергла в шок зрителей своим новым образом: «Не надо делать из себя бабку Надьку!»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кронштадтском районе пенсионер набрал кредитов и отдал мошеннице почти ...
Петербург все еще удерживает лидерство по суточной заболеваемости COVID в России
50 000 рублей каждому. Женатым россиянам готовят гигантский подарок
Петербургские метростроители вынуждены до лета ждать финансирования
Росгвардия задержала мужчину в Петербурге за совершение особо тяжкого ...
Петербурженка выстрелила в дежурную по эскалатору и была задержана
Лукашенко заявил о непричастности Белоруссии к спецоперации в Донбассе
В Крыму введен режим повышенной готовности