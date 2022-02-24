В Кронштадтском районе пенсионер набрал кредитов и отдал мошеннице почти 4,5 млн рублей

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Об этом сообщает 24 февраля ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Оперативники Кронштадтского района ищут мошенницу, которая обманула 67-летнего мужчину на 4 млн 413 тыс. 600 рублей.

Потерпевший рассказал, что 10 февраля ему на мобильный позвонила неизвестная. Она представилась специалистом службы безопасности банка. Такая схема стала уже чуть ли не традиционной у преступников. Мошенница сообщила, что некто пытаются похитить со счета заявителя деньги.

Горожанин набрал кредитов и отдал все деньги злоумышленнице через банкоматы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы попали в массовый ДТП-гипноз стоимостью 2,8 млн рублей.