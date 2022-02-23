Петербуржцы попали в массовый ДТП-гипноз стоимостью 2,8 млн рублей

В общей сложности пострадавшие передали мошенникам за один день не менее 2,8 млн рублей. Фото: pixabay.com

В общей сложности пострадавшие передали мошенникам за один день не менее 2,8 млн рублей. Фото: pixabay.com

Накануне Дня защитника Отечества у жителей Северной столицы произошло массовое помутнение сознания. Петербуржцы не менее семи раз поверили телефонным мошенникам. Сумма ущерба составила 2,8 млн рублей.

Об этом в среду, 23 февраля сообщает Neva.Today.

Данный способ получения мошенниками денег стал уже чуть ли не традиционным. Злоумышленники используют схему «случай с родственником». Преступник уверяет, что он близкий человек собеседника. Тревожным голосом обманщик рассказывает о своем задержании в результате аварии. После в разговор будто бы вступает полицейский, сообщавший о том, что может помочь виновнику ДТП. Однако вытащить родственника из-за решетки будет стоить не дешево.

77-летняя пенсионерка потеряла 908 тыс. рублей

Несчастная женщина поверила злодеям и отдала 908 тыс. рублей. Пострадавшей позвонила «внучка Ирина». Последняя объяснила, что ее двоюродная сестра виновата в аварии. Пенсионерка «спасла» мошенницу от тюрьмы. «Ответственные лица» взяли с нее 300 тыс. рублей и 7,6 долларов США. Каково было удивление пожилой женщины, когда позже узнала, что с ее родственницей все в порядке.

62-летняя женщина передала «курьеру» полмиллиона

Псевдоследователь затребовал от женщины 500 тыс. рублей. Якобы дочь пострадавшей попала в ДТП, и она виновата в том, что человек получил увечья.

«Дочь» присвоила себе 460 тыс. рублей 85-летней матери

Пожилой петербурженке позвонила неизвестная девушка, представившаяся дочерью заявительницы. Как ни странно она тоже попала в аварию и ей срочно нужны 2 тыс. долларов США и 300 тыс. рублей. Курьер не заставил себя ждать и быстро забрал у пенсионерки все деньги.

65-летняя петербурженка передала 4 850 долларов США ради спасения родни

Взрослая женщина была вынуждена отдать неизвестным 388 тыс. рублей. В финансовой помощи нуждалась «внучка» пострадавшей. Причем мошенники оценили свои услуги в 700 тыс. рублей, однако женщина отдала все, что у нее было — 388 тысяч рублей.

73-летняя пенсионерка за «дочь-преступницу» отдала пакет с 300 тыс. рублей

У несчастной забрали пакет с 300 тыс. рублей. Пенсионерке набрали на домашний телефон и объяснили, что ее дочь оказалась виновной в аварии. «Неравнодушный» помог псевдодочери избежать наказания.

«Внучок» забрал у 86-летней старушки 200 тыс. рублей

С 86-летней гражданки «содрали» 200 тыс. рублей. Якобы без этой суммы дочери заявительницы не удалось бы избежать «уголовной ответственности». Обо всем рассказал своей бабушке «внук». Дама согласилась на несуществующую сделку, заключенную со «следователем».

Спасение невестки стоило бабушке в 100 тыс. рублей

89-летней петербурженке позвонила некая женщина. Она представилась знакомой невестки. Спасение «пострадавшей», попавшей в ДТП, обошлось несчастной в 100 тыс. рублей. Однако изначально от пожилой дамы затребовали 1 млн рублей. Но таких денег у старушки не оказалось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионер в Приморском районе перевел мошенникам более 1 млн рублей.