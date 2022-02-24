Банк России приступил к интервенциям на валютном рынке

Регулятор приступил к активным действиям, чтобы не допустить падения рубля до критически низких отметок. Как заверил Центробанк, у него для этого есть достаточно рычагов воздействия. А пока аналитики констатируют, что по итогам торгов обстановка на валютном рынке складывается для России неблагоприятно.

Отмечается, что Центробанк собирается пополнить ломбардный список. Для этого на 24 февраля были назначены мероприятия, призванные предоставить дополнительную ликвидность банковскому сектору. В Банке России заверили, что действия по улучшению обстановки на валютном рынке распланированы при различных ситуациях. Текущий сценарий был заранее проработан, и со стороны ЦБ уже начинаются ответные меры.

Напомним, что задача регулятора – сохранять стабильную ситуацию на валютном рынке. Структура контролирует непрерывность операционной деятельности финансовых организаций на территории страны.

Согласно данным от 24 февраля, цена евро в моменте стала рекордной за несколько лет. Она догнала ту, что в последний раз фиксировалась в конце 2014 года, и составила 99 рублей 99 копеек. В 10 утра по Москве за европейскую валюту давали 95 рублей 24 копейки. Доллар также продемонстрировал положительную динамику и прибавил почти 3 процента. При этом его стоимость достигала 84 рублей 7 копеек.

Рынок акций в России также оказался в неблагоприятной ситуации. К началу основной сессии он упал на 11,42 процента. Индекс Московской биржи оказался ниже 2750 пунктов. Торги приостанавливали как на Московской, так и на Санкт-Петербургской бирже.

Индексы пришли к таким значениям после сообщения о начале военной операции на Донбассе. Озвученное президентом РФ Владимиром Путиным решение повлияло на ряд показателей, формирующих ситуацию на финансовом рынке.