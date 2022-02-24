Аэропорт Пулково работает в штатном режиме

Однако из петербургского аэропорта запланирована отмена 20 рейсов по южным направлениям.

Об этом в четверг, 24 февраля, сообщает пресс-служба Комитета по развитию туризма Петербурга.

Воздушная гавань Северной столицы в настоящий момент работает в штатном режиме. Пассажиров обслуживают и на прилет, и вылет.

«В связи с решением Росавиации 24 февраля временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь. В связи с этим 24 февраля из аэропорта Пулково запланирована отмена 20 рейсов по южным направлениям», — говорится в сообщении.

Стоит добавить, что из-за приостановки работы аэропортов на юге России, Минтранс оперативно вывозит всех желающих железнодорожным и автобусным транспортом.

Отмечается, что авиакомпании предупреждают пассажиров об изменении статуса рейсов, а также возвращают людям денежные средства и переносят бронирования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ситуация на Украине приостановила работу 12 аэропортов России.