Пьяный мужчина ударил женщину-врача о дверной проем на проспекте Солидарности

На врача-терапевта напали в парадной. Фото: pixabay

На врача-терапевта напали в парадной. Фото: pixabay

Мужчине уже предъявили обвинение в совершении хулиганства в отношении врача.

Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу в четверг, 24 февраля.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением насилия». Фигурантом дела стал 57-летний мужчина.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Следствие считает, что обвиняемый 22 февраля, находясь в состоянии алкогольного опьянения стоял в парадной одного из домов по проспекту Солидарности. Гражданин напал на участкового врача-терапевта. Доктор прибыла по вызову для оказания ему медицинской помощи.

Злоумышленник схватил ее, а затем с силой толкнул. Доктор ударилась головой о дверной проем одной из квартир парадной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что воспитатель продленки ударила первоклассника по голове в Петербурге.