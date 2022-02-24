Пьяный мужчина ударил женщину-врача о дверной проем на проспекте Солидарности

Пьяный мужчина ударил женщину-врача о дверной проем на проспекте Солидарности
На врача-терапевта напали в парадной. Фото: pixabay

Мужчине уже предъявили обвинение в совершении хулиганства в отношении врача.

Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу в четверг, 24 февраля.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением насилия». Фигурантом дела стал 57-летний мужчина.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Следствие считает, что обвиняемый 22 февраля, находясь в состоянии алкогольного опьянения стоял в парадной одного из домов по проспекту Солидарности. Гражданин напал на участкового врача-терапевта. Доктор прибыла по вызову для оказания ему медицинской помощи.

Злоумышленник схватил ее, а затем с силой толкнул. Доктор ударилась головой о дверной проем одной из квартир парадной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что воспитатель продленки ударила первоклассника по голове в Петербурге.

врач-терапевт новости СПб происшествие


 

Новости партнеров
Валиеву наградили колье с сердцами взамен олимпийской медали
Валиеву наградили колье с сердцами взамен олимпийской медали
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР
Президент Украины Зеленский высказался о действиях России
Президент Украины Зеленский высказался о действиях России
Желание лечь спать днем может быть симптомом смертельного заболевания
Желание лечь спать днем может быть симптомом смертельного заболевания
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяный мужчина ударил женщину-врача о дверной проем на проспекте Солидарности
Аэропорт Пулково работает в штатном режиме
Мужчина, потерявший сознание на рельсах в Петербурге, попал под поезд
Банк России приступил к интервенциям на валютном рынке
В Букингемском дворце опровергли новости западной прессы о кончине королевы ...
Евросоюз хочет ввести против РФ самый жесткий пакет санкций в истории сообщества
В Петербургские суды пришли письма о заложенных в зданиях бомбах
Санкт-Петербургская биржа возобновила торги