Воспитатель продленки ударила первоклассника по голове в Петербурге

Воспитатель продленки ударила первоклассника по голове в Петербурге
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге воспитательницу группы продленного дня заподозрили в нанесении побоев первокласснику. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, 12 февраля в поликлинику Кировского района обратился 7-летний мальчик. Медики диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей теменной области. Информацию об этом передали правоохранителям.

Выяснилось, что мальчик получил травмы днем ранее, когда был на продленке в лицее на проспекте Стачек. Побои ему нанесла 59-летняя воспитательница, якобы за то, что школьник нарушал дисциплину.

Вскоре мать пострадавшего написала заявление в полицию. 20 февраля правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что первокурсница вонзила нож в сожителя после пьяной ссоры в Шушарах.

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