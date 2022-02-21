Первокурсница вонзила нож в сожителя после пьяной ссоры в Шушарах

В Пушкинском районе Петербурга застолье молодых людей закончилось поножовщиной. За холодное оружие схватилась студентка.

Инцидент произошел 20 февраля в поселке Шушары. Ранним утром в отдел полиции обратилась 30-летняя женщина с заявлением о ножевом ранении в одном из домов по Валдайской улице.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители обнаружили на месте 23-летнего хозяина квартиры с проникающей колото-резаной раной грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

«По горячим следам» была задержана 17-летняя учащаяся 1 курса петербургского колледжа, которая, после распития алкоголя нанесла ножевое ранение своему сожителю. Причиной стал разгоревшийся конфликт.

С места происшествия изъято 3 кухонных ножа. Девушку передали матери под обязательство о явке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Курортном районе Петербурга ссора между мужчинами закончилась поножовщиной. Пострадавшего госпитализировали, второй участник конфликта объявлен в розыск.