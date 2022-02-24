На торгах Мосбиржи рубль отыгрывает утреннее падение

Национальная валюта Российской Федерации в результате торгов на Московской бирже продолжает отыгрывать падение, которое происходило сегодня с утра.

Об этом в четверг, 24 февраля сообщает ТАСС.

К утру 24 февраля доллар и евро резко выросли. Об этом свидетельствуют данные на сайте Московской биржи. Доллар и евро бьют максимумы 2014-го года. Курс евро на 07:06 мск во время торгов поднялся до 95,1 рублей. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 82,56 — 84,08 рублей/$1.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская биржа, которая торгует в Российской Федерации акциями иностранных компаний, снимает запрет на подачу заявок и заключение договоров по ценным бумагам, сообщает на сайте биржи в четверг, 24 февраля.