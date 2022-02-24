Санкт-Петербургская биржа возобновила торги

Биржа Северной столицы вновь заработала. Торги возобновлены.

Петербургская биржа, которая торгует в Российской Федерации акциями иностранных компаний, снимает запрет на подачу заявок и заключение договоров по ценным бумагам, сообщает на сайте биржи в четверг, 24 февраля.

Напомним, что торги были приостановлены в 8:10 по московскому времени. Однако уже в 12:30 они были возобновлены.

Ранее торги возобновила Московская биржа. При этом вскоре они были переведены в режим дискретного аукциона в связи с существенным падением своего ключевого индекса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ухудшение политической обстановки стало поводом для слухов о возможном росте американской валюты по отношению к рублю. Сегодня, 24 февраля, курсы доллара и евро по отношению к рублю на Форексе приблизились к историческим максимумам — около 90 рублей за доллар и 101 рубль за евро.