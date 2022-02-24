Чехия перестала выдавать россиянам визы

Чехия перестала выдавать россиянам визы
Чехия приостановила выдачу виз. Фото: pixabay.com

Чехия приостановила выдачу виз гражданам Российской Федерации.

Об этом сообщают РИА Новости в четверг, 26 февраля.

В Европейском союзе в настоящий момент пока никак не комментируют вопрос о запрете на визы для всех граждан России. По словам представителя союза, все меры будут обсуждать на саммите, который состоится в четверг.

Государственный секретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди думает, что Евросоюз должен рассмотреть запрет на въезд для всех уроженцев РФ, передает Le Soir.

Позднее стало известно, что Чехия закрыла российские генконсульства в Карловых Варах и Брно, а также остановила работу своих генконсульств в Петербурге и Екатеринбурге. Об этом сообщил премьер Чехии Фиала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ситуация на Украине приостановила работу 12 аэропортов России.

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