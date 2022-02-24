Путин объяснил причину операции в Донбассе

Путин объяснил причину операции в Донбассе
Путин примет решение о признании независимости ЛНР и ДНР в понедельник. Фото: Кремль

Президент РФ Владимир Путин на встрече с бизнесом объяснил причину спецоперации. По его словам, России не оставили шансов поступить иначе.

«Нам не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям», — приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, президент России объявил принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. С новым обращением к россиянам глава государства выступил утром 24 февраля. В планы РФ не входит оккупация Украины, подчеркнул президент. По его словам, Москва будет стремиться к демилитаризации соседнего государства.

ЕС собирается ввести против Российской Федерации самый жесткий пакет санкций в истории сообщества. Это произойдет из-за обострения ситуации на Украине. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила на заседании парламента, что страна готова подать заявку на вступление в НАТО, если возникнет вопрос о ее национальной безопасности.

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