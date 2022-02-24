Что происходит на Украине. Хроника 24 февраля

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе.

Российские военные оказывают огневую поддержку народным милициям ЛНР и ДНР, которые прорвали передний край обороны киевских силовиков и идут в контрнаступление, сообщает Минобороны, ЛНР форсировали Северский Донец и наступают к Счастье, ДНР наступают на Волноваху.

В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии, ударов по городам Украины российские военные не ведут.

Российскими ударами выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе 11 аэродромов ВВС, три командных пункта, пункт базирования ВМС и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и «Бук – М1», сбиты боевой вертолет и четыре беспилотника Bayraktar, сообщает РИА «Новости».

В Донецкой и Луганской народных республиках сообщают, что украинские военные добровольно сдают оружие, некоторые переходят на их сторону, в ФСБ заявили, что украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе.

Украина начала процедуру разрыва дипотношений с Россией, временный поверенный отозван в Киев, при этом все российские дипломаты эвакуировались с Украины еще ночью.

Владимир Зеленский заявил, что Украина разорвала дипотношения с Россией. «Это утро вошло в историю. Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст своей свободы», — отметил он в эфире телеканала «Украина-24».

Закрыто небо над Украиной, на юге России, над Молдавией и частью Белоруссии, закрыта большая часть украинских портов, Керченский пролив открыт, но два гражданских суда в Азовском море подверглись ракетному обстрелу киевских сил

Авиакомпания «Россия» объявила об отмене всех собственных рейсов. Причиной стала обостренная ситуация на Украине и решение Росавиации. Росавиация объявила о введении временного ограничения на выполнение полётов в ряд аэропортов на юге России.

Украинские силовики начали обстрел из тяжелого вооружения Петровского района Донецка и его пригорода. Об этом рассказал лава администрации столицы Донецкой народной республики Алексей Кулемзин. О ЧП стало известно сегодня утром, 24 февраля. По словам Кулемзина, в 9:55 Вооруженные силы Украины начали обстрел Петровского района и поселка Старомихайловка.

Как сообщили на официальном сайте «России», авиакомпания отменила собственные рейсы, а также рейсы, выполняемые совместно с Аэрофлотом, запланированные до 03:45 2 марта 2022 года в/из Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Анапа, Ставрополь, Белгород, Воронеж и Симферополь.

ЕС собирается ввести против Российской Федерации самый жесткий пакет санкций в истории сообщества. Это произойдет из-за обострения ситуации на Украине. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В Киеве ввели комендантский час.

Британия заморозила все активы ВТБ и ввела санкции против «Аэрофлота».

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила на заседании парламента, что страна готова подать заявку на вступление в НАТО, если возникнет вопрос о ее национальной безопасности.