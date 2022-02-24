Латвия заявила, что прекратит выдачу виз российским гражданам

Латвия заявила, что прекратит выдачу виз российским гражданам
Флаг Латвии. Фото: Pixabay

Латвия отозвала своего посла из РФ и прекратила выдачу виз россянам. Об этом заявил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

Он отметил, что принял такое решение из-за обострения ситуации на Украине. Так, выдача латвийских виз для всех граждан РФ будет приостановлена, кроме случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями.

Ранее Чехия приостановила выдачу виз гражданам Российской Федерации. Страна закрыла российские генконсульства в Карловых Варах и Брно, а также остановила работу своих генконсульств в Петербурге и Екатеринбурге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ЦБ объявил о мерах поддержки для российских банков на фоне резкого роста валют.

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