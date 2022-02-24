«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Бетисом»

«Зенит» назвал стартовый состав на ответный матч 1/16 Лиги Европы с «Бетисом».

Матч состоится 24 февраля в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

С первых минут на поле выйдут Дзюба и Малком.

Полностью состав выглядит следующим образом:

«Зенит»: Одоевский, Сантос, Чистяков, Барриос, Сутормин, Круговой, Вендел, Клаудиньо, Алберто, Дзюба, Малком.

Напомним, 17 февраля, петербургский «Зенит» проиграл испанскому «Бетису» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА со счетом 3:2. Матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА проходил в рамках сезона 2021/2022. Петербургской команде не удалось занять первенство даже несмотря на два забитых мяча. На 8 минуте счет открыл «Бетис». После испанская команда укрепила позиции на 18-й минуте. На 25-й минуте головой гол забил нападающий Артём Дзюба. Сравнял счет на 28 минуте бразильский нападающий «Зенита» Малком.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в четверг, 17 февраля, петербургский «Зенит» проиграл испанскому «Бетису» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА со счетом 3:2.