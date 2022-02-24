В Гидрометцентре рассказали, что россиян ожидают аномально теплые пять дней

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в России в ближайшие пять дней ожидается аномально теплая погода.

По словам специалиста, больше всего потеплеет в Западной Сибири, Красноярском крае и на Чукотке.

«До конца месяца и в первые дни марта будет редкий случай, когда на всей территории России температура ожидается выше нормы», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 30 января Петербург окажется под влиянием восточной периферии очередного североатлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами «Надя». Наиболее сильными осадки ожидаются в первой половине дня. Температурный фон останется выше нормы.