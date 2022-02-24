Россиянам рассказали, как сэкономить на электроэнергии

Россиянам рассказали, как сэкономить на электроэнергии
Соцобъекты обеспечили электричеством. Фото: pixabay

Первый заместитель председателя Госдумы по энергетике Игорь Ананских рассказал, что граждане РФ могут экономить на оплате электроэнергии, устанавливая на крышах своих домов солнечные панели.

«Каждое домохозяйство вправе поставить себе солнечные батареи на 15 киловатт и использовать их в своих личных целях. Более того, избыток можно продавать в общую сеть», — приводит его слова Ura.ru.

По словам парламентария, излишки электроэнергии реализуются за небольшие деньги и при этом окупаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при оплате ЖКХ россиян ждет неприятный сюрприз — плюс 1000 рублей с каждого человека. Речь идет о комиссиях при оплате услуг ЖКХ через банковскую карту или через банкоматы. К слову, большая часть граждан таким образом и платит «коммуналку».

домохозяйство экономия электроэнергия


 

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