Режиссер Мэтт Ривз приступил к работе над сиквелом «Бэтмена»

Режиссер Мэтт Ривз во время премьеры фильма «Бэтмен» в Лондоне рассказал, что начал работать над второй частью боевика.

По его словам, он начал предлагать свои идеи студии Warner Bros, сообщает Comingsoon.net.

«Я надеюсь, что мы его точно увидим, — рассказал Ривз.

Напомним, премьера первого фильма о Бэтмене в российских кинотеатрах запланирована 2 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Warner Bros. Pictures опубликовала на YouTube новый трейлер фильма «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза. В новом ролике Темный рыцарь встречается с Селиной Кайл, известной как Женщина-кошка. Также в трейлере показали, как Бэтмен гонится за одним из своих противников — Пингвином.