Дистанционная выдача сократила число больничных в Петербурге почти в 2 раза

После запуска в Петербурге дистанционной системы выдачи количество больничных сократилось почти вдвое. Фото: pixabay.com

После запуска в Петербурге дистанционной системы выдачи количество больничных сократилось почти вдвое. Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что в Северной столице число больничных уменьшилось, по сравнению с цифрами прошлых лет, показатели превышают на десятки тысяч.

После того, как в городе на Неве стартовала дистанционная система выдачи, то количество больничных сократилось практически в два раза. Об этом сообщает «Мойка78».

Однако показатели 2022 года итак выше прошлогодних в тысячи раз.

С 8 февраля в Петербурге появилась возможность открыть больничный лист в дистанционном формате. Неделей ранее местные жители получили 142,8 тыс. листков нетрудоспособности.

За неделю после введения, в период с 7 по 13 февраля, было выдано 116 тыс. больничных, с 14 по 20 февраля – 81,2 тыс.

Отметим, что в феврале прошлого года в среднем за неделю петербуржцы получали 37-41 тыс. больничных. К слову, как уточнили в ФСС, в 2021 году порядка 15 процентов всех больничных выдавали в бумажном виде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам чат-бот службы 122 поможет вызвать врача и открыть больничный.