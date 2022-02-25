Экономист рассказал, как спасти сбережения в период неопределенности

Первый вице-президент ЦСР Глеб Покатович рассказал, что паника в попытке спасти сбережения в период волатильности и неопределенности может обернуться большими рисками и убытками.

Эксперт отметил, что приобретать технику и другие крупные покупки стоит только в случае необходимости, а в наличности достаточно иметь сумму, равную регулярным расходам за три-четыре дня.

Покупать технику нужно только при необходимости

«Ажиотажные действия порождают большой риск понести потери. Если нет острой потребности в валюте для своей текущей жизни, то покупать ее по запредельному курсу смысла нет, тем более что ЦБ следит за ситуацией и активно вмешивается в нее, чтобы обеспечить финансовую стабильность. А снимать средства с вклада можно только в том случае, если вы понимаете, что с ними делать», — приводит его слова РИА «Новости».

Экономист добавил, что приобретать технику или, например, автомобиль именно здесь и сейчас нужно только в том случае, если она по каким-то причинам необходима в данный момент. По словам эксперта, на фоне высокой инфляции во второй половине прошлого года многие успели приобрести дорогостоящие товары.

Какой минимальный запас наличности стоит иметь на руках, как в рублях, так и валюте?

Экономист предложил исходить из уровня расходов.

«Вряд ли больше суммы ваших регулярных расходов за три-четыре дня в рублях, потому что расплачиваться наличными долларами нельзя и их все равно придется обменивать», — отметил он.

Специалист считает, что сейчас нет необходимости сметать все с полок магазинов.

По его мнению, покупать впрок продукты и консервы нужно только «в объемах, которые нужны для потребления».

Он также выразил, что уверенность, что отказываться от безналичных платежей нет смысла, так как платежные системы работают.

Ранее Минфин США объявил о введении санкции на фоне операции России в Украине. Они коснулись Сбербанка, Газпромбанка и еще четырех российских банков.

Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что четверг, 24 февраля, стал «черным четвергом». Этот день сопоставим с ипотечным кризисом 2008 года. Так, цифры падали в диапазоне 45–50 процентов, а рубль девальвировал к доллару и евро. Эксперты не исключают дальнейшую просадку индекса Московской биржи на 20–30 процентов до 1250–1500 пунктов.