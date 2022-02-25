Онколог назвал 6 неявных признаков рака у детей

Онколог назвал 6 неявных признаков рака у детей
Некоторые недомогания указывают на рак у ребенка. Фото: Pixabay

Врач-онколог Индира Юнусова рассказала россиянам о неявных признаках рака у детей.

ФАН пишет, что признаком рака у малыша может стать даже высокая температура.

Диагностировать рак у ребенка очень сложно. Болезнь коварная, тяжелая в лечении.

Однако есть несколько признаков, которые могут указывать на опасное заболевание у маленьких пациентов.

На самых ранних стадиях малыши чувствуют недомогания, такие как:

  • увеличение живота;
  • носовые кровотечения;
  • изменения температуры тела;
  • синячковая сыпь по всему телу;
  • боль в костях;
  • увеличение печени, селезенки и лимфоузлов.

Онколог добавила, что такие симптомы могут говорить и о развитии других заболеваний. Поэтому есть смысл обратиться с ребенком к врачу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые предупредили, что у коронавируса есть признаки похожие на болезнь Альцгеймера.

врач онколог рак у детей


 

Новости партнеров
Трусова обвинила своего тренера в том, что она
Трусова обвинила своего тренера в том, что она "всё знала"
Президент Болгарии высказался о принятии Россией ДНР и ЛНР
Президент Болгарии высказался о принятии Россией ДНР и ЛНР
Володин: Зеленский провоцирует начало большой войны
Володин: Зеленский провоцирует начало большой войны
Зеленский заявил, что не получил ответа от Путина на предложение о телефонных переговорах
Зеленский заявил, что не получил ответа от Путина на предложение о телефонных переговорах
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Онколог назвал 6 неявных признаков рака у детей
Премьер Грузии заявил, что страна не будет присоединяться к санкциям против ...
В больнице на Литейном проспекте мужчина зарезал пациента
Экономист предостерег россиян от покупки долларов и евро
26 февраля в Петербурге поднимется ветер до 20 м/с
FIS отменила этапы Кубка мира по лыжным гонкам в России
Экономист рассказал, как спасти сбережения в период неопределенности
В Госдуму внесли законопроект, ограничивающий наценку на продукты