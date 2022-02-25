Онколог назвал 6 неявных признаков рака у детей

Некоторые недомогания указывают на рак у ребенка. Фото: Pixabay

Некоторые недомогания указывают на рак у ребенка. Фото: Pixabay

Врач-онколог Индира Юнусова рассказала россиянам о неявных признаках рака у детей.

ФАН пишет, что признаком рака у малыша может стать даже высокая температура.

Диагностировать рак у ребенка очень сложно. Болезнь коварная, тяжелая в лечении.

Однако есть несколько признаков, которые могут указывать на опасное заболевание у маленьких пациентов.

На самых ранних стадиях малыши чувствуют недомогания, такие как:

увеличение живота;

носовые кровотечения;

изменения температуры тела;

синячковая сыпь по всему телу;

боль в костях;

увеличение печени, селезенки и лимфоузлов.

Онколог добавила, что такие симптомы могут говорить и о развитии других заболеваний. Поэтому есть смысл обратиться с ребенком к врачу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые предупредили, что у коронавируса есть признаки похожие на болезнь Альцгеймера.