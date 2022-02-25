Онколог назвал 6 неявных признаков рака у детей

Врач-онколог Индира Юнусова рассказала россиянам о неявных признаках рака у детей.
ФАН пишет, что признаком рака у малыша может стать даже высокая температура.
Диагностировать рак у ребенка очень сложно. Болезнь коварная, тяжелая в лечении.
Однако есть несколько признаков, которые могут указывать на опасное заболевание у маленьких пациентов.
На самых ранних стадиях малыши чувствуют недомогания, такие как:
- увеличение живота;
- носовые кровотечения;
- изменения температуры тела;
- синячковая сыпь по всему телу;
- боль в костях;
- увеличение печени, селезенки и лимфоузлов.
Онколог добавила, что такие симптомы могут говорить и о развитии других заболеваний. Поэтому есть смысл обратиться с ребенком к врачу.
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