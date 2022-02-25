Не только 8 Марта: какие еще существуют праздники в честь женщин

Как минимум пять раз в год вы можете поздравлять женщин с их праздником. Фото: Семицветик

Как минимум пять раз в год вы можете поздравлять женщин с их праздником. Фото: Семицветик

Мы часто сокрушаемся, что 8 Марта лишь раз в году, и женщины не могут каждый день от мужчин получать цветы и слышать комплименты. На самом деле могут! Хотя, конечно, не каждый день, но точно больше чем раза в год.

В статье расскажем, какие женские праздники существуют в России и других странах и как их принято отмечать. Чем не повод порадовать любимую, ведь нет ничего краше, чем ее улыбка.

День матери в России и в мире

Материнство чествовали всегда и во всех культурах начиная с периода Античности. Древние греки восхваляли мать всех богов Гею, римляне — Кибелу, кельты — Бригит. Со временем на смену языческим праздникам пришли светские.

В России мам поздравляют в последнее воскресенье ноября. Очень кстати перед началом зимних холодов материнское, дочернее и сыновнее тепло наполняют дома. Официальный символ праздника — плюшевый медведь с незабудками в лапах как любимая многими детская игрушка и цветочный символ памяти и верности. Так как мамам мишка нужен меньше, чем детям, а незабудки в магазинах не продаются, принято дарить открытки с их изображением.

В США, Австралии, Китае, Японии и ряде европейских стран День матери отмечают во второе воскресенье мая. Для поздравления покупают цветные гвоздики, а если мамы нет в живых, белый гвоздичный бутон прикалывают к одежде.

День девочек и Белый день в Японии

В Стране восходящего солнца два женских праздника — официальный и неофициальный. Первый отмечают 3 марта — это Хинамацури (День девочек, День кукол). Семьи, где есть дочки, выставляют на почетное место многоярусную подставку с куклами. Каждая символизирует членов императорского дома, выполнена вручную и считается произведением искусства. Девочки получают подарки, наряжаются в кимоно и едят сладости, а в СМИ много внимания уделяют женщинам как матерям и хранительницам очага.

Неофициальный женский день в Японии — Белый день, который отмечают 14 марта. Мужчины дарят женщинам белый шоколад, украшения, зефир, маршмеллоу и светлое нижнее белье.

Фестиваль женщин в Греции

Гинайкратию считают аналогом 8 Марта, но это не совсем верно. 8 января греки и гречанки меняются ролями: мужчины берут на себя заботу о детях и уход за домом, а женщины могут ходить в кафе и устраивать шумные вечеринки. В обычные дни в кофейнях в основном отдыхают мужчины, женщинам их посещать не принято.

Смысл Гинайкратии — дать женщинам возможность отдохнуть, а мужчинам оценить женский труд. Смена ролей напоминает мужьям, как сложно управляться с детьми и хозяйством, чтобы те берегли своих жен и заботились о них.

Проводы зимы и Женский день в Исландии

В воскресенье, которое выпадает на период между 20 и 27 февраля, в Исландии отмечают Женский день. Считается, что с него начинается последний, пятый, месяц зимы — Гоа. В XIX веке женщины вставали с утра, открывали входную дверь и выкрикивали слова, которые должны были отогнать зиму.

Сегодня никто не требует от женщин кричать спозаранку. Наоборот, мужчины утром подают им завтрак в постель, дарят шоколад, цветы и особый праздничный торт. Его рецепт каждый год выбирает специальная комиссия, и далее пекут все кондитерские.

Как минимум пять раз в год вы можете поздравлять женщин с их праздником, дарить подарки и осыпать комплиментами. И помните, лучший и беспроигрышный знак внимания — цветы. И если накануне Белого дня или Гинайкратии в России вы без проблем купите красивый букет, в преддверии 8 Марта и Дня матери всегда ажиотаж. Оформите предзаказ на композицию, чтобы не сомневаться — любимая получит в праздник самые свежие и красивые цветы.