Из-за угрозы наводнения в Петербурге решили закрыть дамбу

Из-за угрозы наводнения в Петербурге решили закрыть дамбу
26 февраля в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Петербурге 25 февраля приняли решение закрыть дамбу из-за повышения уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения.

Затворы комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений закрыли на 12-14 часов из-за ухудшения погоды.

Ранее в МЧС по городу предупредили петербуржцев об усилении ветра и ухудшении погодных условий. 26 февраля в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. На дорогах гололедица.

По этой причине закрывают городские сады и скверы, в том числе Таврический сад, сад Сан-Галли, Екатерининский сквер, Казанский сквер, Никольский, Юсуповский, Лопухинский сады и другие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что несмотря на то, что прогнозисты погоды предупреждали о надвигающейся опасности, рыбаки не смогли отказать себе в удовольствии удить рыбу. Свыше 250 рыбаков унесло в Охотское море на льдине у берега Сахалина. Люди напрасно проигнорировали информацию об опасности возникновения трещин на льду.

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