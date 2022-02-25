Более 250 рыбаков унесло в Охотское море на льдине

Нуждаются в помощи еще около 180 человек . Фото: pixabay

Нуждаются в помощи еще около 180 человек . Фото: pixabay

Несмотря на то, что прогнозисты погоды предупреждали о надвигающейся опасности, рыбаки не смогли отказать себе в удовольствии удить рыбу.

Свыше 250 рыбаков унесло в Охотское море на льдине у берега Сахалина. Люди напрасно проигнорировали информацию об опасности возникновения трещин на льду, передают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Любители зимней рыбалки оказались в водной и ледяной ловушке в Сахалинской области. В пятницу днем, 25 февраля, в районе села Стародубское от берега оторвалась льдина, на которой находились около 250 человек.

«В 1,5 км от берега произошел отрыв ледового поля. В результате вдоль побережья образовалась трещина шириной 5-6 метров за которой находятся рыбаки-любители», — передает МЧС.

Как сообщает «Интерфакс» на место случившегося выехали спасатели. Они уже сняли со льдины в Охотском море свыше 70 рыбаков. Остаются в ловушке еще примерно 180 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе под лед ушли два петербуржца. Один, возможно, погиб.