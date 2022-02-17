В Приморском районе под лед ушли два петербуржца. Один, возможно, погиб

В Приморском районе под лед ушли два петербуржца. Один, возможно, погиб
Два человека ушли под лед в Финском заливе. Фото: pexels.com

В Приморском районе Петербурга два местных жителя ушли под лед недалеко от дамбы.

На месте чрезвычайного происшествия работала бригада спасателей. По предварительной информации, один человек скончался, передает 78.ru, ссылаясь на собственный источник.

Жуткий инцидент, случился в ночь с 16 на 17 февраля прямо у берегов Финского залива в Приморском районе недалеко от поселка Лисий Нос. Там два человека провалились под лед.

В настоящий момент на месте ЧП работают специальные службы. Один житель Северной столицы мог погибнуть. Детали случившегося уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодой человек попытался перейти Неву, однако лед еще не застыл и парень провалился в полынью у Петропавловской крепости. Перечесь реку ему не удалось. МЧС спасли храбреца.

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