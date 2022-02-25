Экономист рассказал, чем россиянам нужно запасаться

Экономист рассказал, чем россиянам нужно запасаться
Специалист отметил, что товары длительного пользования лучше покупать из-за риска подорожания. Фото: Pixabay

Доктор экономических наук Никита Кричевский порекомендовал гражданам РФ скупать не доллары, а товары длительного пользования, цены на которые, возможно, вырастут из-за скачка курса валют.

По словам эксперта, при покупке валюты, россияне не смогут получить выгоду из-за высокой волатильности.

«Кроме того, вы купите доллары по завышенному курсу, а продадите по заниженному. Выгоды будут призрачными», — приводит его слова NEWS.RU.

Специалист отметил, что товары длительного пользования лучше покупать из-за риска подорожания. К таким товарам он отнес бытовую технику, мебель, обувь.

Гражданам Российской Федерации рекомендуют просто переждать начавшийся кризис. Жители РФ сейчас в растерянности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что центробанк начал валютные интервенции для стабилизации рубля.

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