От 10 до 25 тысяч рублей: российским пенсионерам объявили о разовой выплате

Размер выплаты составит от 10 до 25 тысяч рублей в зависимости от категории гражданина. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Размер выплаты составит от 10 до 25 тысяч рублей в зависимости от категории гражданина. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Российских пенсионеров ожидает новая денежная выплата. Средства будут выделены единовременно и положены отдельной категории граждан.

О новой выплате объявили власти на региональном уровне, выплаты поступят от отделений Пенсионного фонда России. Дополнительно россияне преклонного возраста смогут получить от 10 до 25 тыс. рублей.

Как сообщает PRIMPRESS, выплата будет предназначаться пенсионерам в связи с празднованием 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соответственно, получить деньги смогут все, кто так или иначе причастен к этому событию.

Так, выплаты положены не только непосредственно участникам и инвалидам войны, но труженики тыла, сдавал кровь во время войны и те, кто получил знак почетного донора, награждён медалью «За оборону Ленинграда». Кроме того, на выплаты смогут рассчитывать те, кто родился до 31 декабря 1931 года, бывал в концлагерях, гетто или нацистских тюрьмах.

Перечислять средства Пенсионный фонд начнет уже в апреле вместе с пенсией. Для получения пособия не нужно подавать специальное заявление.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным. Госдума приняла закон 16 февраля, 22 февраля он был одобрен Советом Федерации. В результате размер пенсии будет увеличен на 8,6% с 1 января этого года с помощью предусмотренных законами инструментов. После пересчета средняя пенсия военного пенсионера по выслуге лет в этом году составит 33 300 рублей.

Кроме индексации страховой пенсии в России на 8,4% повысили размер материнского капитала и пособий по уходу за детьми. Также россиянам с 1 февраля начали платить по 20,4 тысячи рублей за рождение первого ребенка.

Напомним, с 1 февраля 2022 года россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов. Также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.