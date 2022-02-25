Гинцбург назвал решение Италии по вакцине «Спутник V» политическим

Александр Гинцбург, что по всем данным и по данным итальянской стороны, "Спутник V" наиболее успешная вакцина. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Александр Гинцбург, что по всем данным и по данным итальянской стороны, "Спутник V" наиболее успешная вакцина. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал решение итальянских властей прервать сотрудничество с центром.

По его словам, такое решение по российской вакцине от коронавируса «Спутник V» является политическим.

Как сообщили «РИА Новости», Гинцбург подчеркнул, что выбор итальянцев существенно замедлит общемировую борьбу с распространением инфекции COVID-19.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уровень коллективного иммунитета к COVID в России снизился до 57,8% за неделю.