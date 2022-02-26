В центре Гамалеи оценили «Спутник V» как средство против тяжелого течения «омикрона»

В центре Гамалеи оценили «Спутник V» как средство против тяжелого течения «омикрона»
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что «Спутник V» имеет высокую эффективность против «омикрон-штамма коронавируса».

«Если человек был провакцинирован «Спутником V», защита от госпитализации и тяжелых случаев составляет порядка 89%, а если он пробустирован, то порядка 93-94%», — приводит его слова РИА «Новости».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцина от коронавируса «Спутник V» получила постоянную регистрацию на территории России.

"Спутник V" вакцина коронавирус


 

Новости партнеров
Запад ввел обещанные санкции: как они повлияют на россиян
Запад ввел обещанные санкции: как они повлияют на россиян
"Люди в стрессе": в Нижний Новгород прибыл поезд с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР
Валиеву наградили колье с сердцами взамен олимпийской медали
Валиеву наградили колье с сердцами взамен олимпийской медали
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В центре Гамалеи оценили «Спутник V» как средство против тяжелого течения ...
Врачи назвали три простых продукта, укрепляющих здоровье сердца
Такси, маршрутка и троллейбус не смогли поделить Ленинский проспект
Без масла и хлеба: Мясников призвал россиян отказаться от принципов ...
Сразу на карту: россиянам пообещали выплату 6500 рублей от соцзащиты
Двое с электрошокером напали на девушку в салоне сотовой связи на Енотаевской
ПФР опубликовал график мартовских пенсий для жителей Петербурга и Ленобласти
Диетолог назвала продукты, снижающие давление