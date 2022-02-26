В центре Гамалеи оценили «Спутник V» как средство против тяжелого течения «омикрона»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что «Спутник V» имеет высокую эффективность против «омикрон-штамма коронавируса».

«Если человек был провакцинирован «Спутником V», защита от госпитализации и тяжелых случаев составляет порядка 89%, а если он пробустирован, то порядка 93-94%», — приводит его слова РИА «Новости».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцина от коронавируса «Спутник V» получила постоянную регистрацию на территории России.