Россиянам рассказали, чем удивит россиян рубль на следующей неделе

Рубль стал самой нестабильной валютой в мире. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Рубль стал самой нестабильной валютой в мире. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал, что прогнозировать дальнейшую динамику рубля даже краткосрочно пока сложно, так как настроения диктует непредсказуемый геополитический фактор.

По его словам, пока не станут понятны масштабы, сроки завершения, первые последствия спецоперации России на Украине, неопределенность будет поддерживать повышенную волатильность в рублевых активах.

Эксперт считает, что на минувшей неделе рублю очень хорошо досталось от геополитики, и российская валюта в числе других рублевых активов болезненно реагировала на начало российской спецоперации на Украине и последовавшие за этим санкции со стороны Запада. Хотя стоит отметить, что под занавес недели рубль все-таки взял себя в руки, отбив у доллара часть потерь. Перед выходными пара установилась на уровне 82-83 рублей.

Аналитик указал на то, что российскую валюту поддержали несколько факторов.

«Во-первых, стало понятно, что ни экспорта сырья, ни доступа России к системе SWIFT новые объявленные западные рестрикции не затронут. Во-вторых, в пятницу появлялись сообщения о том, что Москва готова рассмотреть переговорный процесс с Киевом. В-третьих, цены на сырье остаются на повышенных уровнях», — приводит его слова агентство «Прайм».

Конечно, нельзя не отметить роль проведенных Банком России интервенций, которые заметно повлияли на стабилизацию курса. Кроме того, можно отметить прохождение пика налогового периода.

Резюмируя сказанное, эксперт отметил, что в базовом сценарии на следующей неделе движения пары доллар-рубль будут происходить в пределах 80-85.

Отметим, что Центральный Банк РФ заявил о старте валютных интервенций. Это поможет стабилизировать курс национальной валюты. Кроме этого, регулятор организует операции по предоставлению ликвидности банкам.

Напомним, что сразу после того, как глава Российской Федерации Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе, курс доллара приблизился к 90 рублям, а евро превысил 100 рублей.

В ЦБ добавили, что у банков всегда есть планы действия «для любого сценария развития событий». Отмечается, что будет расширен ломбардный список. Также сегодня проведут операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

В частности, ЦБ увеличивает выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов. На фоне ажиотажного спроса на наличные у россиян и для его удовлетворения регулятор увеличивает выдачу наличных денег банкам. Пополнение банкоматов продолжится в ближайшие выходные, объем готовых к загрузке в банкоматы банкнот более чем достаточен, сообщается на сайте регулятора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рубль перешел к укреплению к доллару и евро. Во вторник, 22 февраля, курс рубля почти отыграл потери.