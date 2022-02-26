Аналитик оценил возможность отключения России от глобальной сети

Замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков рассказал, что западные страны не станут отключать Российскую Федерацию от глобального интернета.

По его словам, им это невыгодно, так как их трафик проходит через российские узлы связи и это может стать причиной глобальных сбоев.

«Глобальный интернет — это огромная компьютерная сеть, мы подключены к ней с помощью менее десятка узлов связи — в том числе на западной и на восточной границах. Свой трафик через нас проводят и другие страны, в том числе та же Япония. Выпадение «российского» куска создаст проблемы со связью мирового масштаба. Поэтому если отключение РФ от глобального интернета и будет, то очень недолгим, намного больше риск отключения нас от системы SWIFT», — приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что даже если Запад на волне введения многочисленных санкций пойдет на такой шаг, российская критическая инфраструктура вряд ли пострадает.

Эксперт рассказал, что за последние годы было много сделано, чтобы подготовиться к возможным сбоям. В частности, были разорваны технологические связи с иностранными серверами, производителями инфраструктуры.

«У нас есть ГЛОНАСС, поэтому критического влияния на железную дорогу, управление полетами быть не должно. Базовые системы будут работать, сайт госуслуг, приложения банков и другие будут работать», — говорит Пермяков.

Что касается обычных пользователей, они, по словам эксперта, могут потерять привычные сервисы, в том числе от Meta (Facebook) и Google, могут «лечь» мессенджеры.

«В плане удобства пользовательских сервисов мы, конечно, сделаем шаг назад. Но в крайнем случае у Китая тоже много продвинутых сервисов, в том числе мессенджеры, мы сможем переключиться на них. Но, повторюсь, в глобальное отключение нас от интернета я все же не верю», — считает аналитик.

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.