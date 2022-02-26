В Петербурге открыли дамбу после угрозы наводнения

В Северной столице утром 26 февраля открыли затворы дамбы, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру было восстановлено.
Об этом стало известно в субботу. Согласно данным Комплекса защитных сооружений города, все затворы КЗС заняли штатное положение «открыто» сегодня в 06:36.
«Кронштадтский корабельный фарватер свободен для движения судов. Замечаний по работе технологического оборудования нет», — говорится в сообщении КЗС в соцсети Instagram.
Уровень предотвращенного наводнения составил +174 см БС.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уровень воды в Неве начал снижаться.