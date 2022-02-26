В Петербурге открыли дамбу после угрозы наводнения

В Петербурге открыли дамбу после угрозы наводнения
Угроза подъема уровня воды в Санкт-Петербурге миновала. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs/

В Северной столице утром 26 февраля открыли затворы дамбы, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру было восстановлено.

Об этом стало известно в субботу. Согласно данным Комплекса защитных сооружений города, все затворы КЗС заняли штатное положение «открыто» сегодня в 06:36.

«Кронштадтский корабельный фарватер свободен для движения судов. Замечаний по работе технологического оборудования нет», — говорится в сообщении КЗС в соцсети Instagram.

Уровень предотвращенного наводнения составил +174 см БС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уровень воды в Неве начал снижаться.

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