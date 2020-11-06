Уровень воды в Неве начал снижаться

Штормовой ветер, разбушевавшийся в Петербурге вечером четверга, 5 ноября, привел к подъему уровня воды в Неве. К сегодняшнему утру он опустился на восемь сантиментов.

Данные о подъеме воды отмечены на гидропосте «Горный институт». Согласно данным к утру пятницы, 6 ноября, вода достигла отметки в 104 сантиметра. При этом около полуночи ее уровень поднялся до 112 сантиметров.

В четверг из-за угрозы наводнения дирекции КЗС пришлось закрыть дамбу. Кроме того, на ночь были закрыты сады и скверы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково в пятницу нет отмен и задержек. Все запланированные самолеты вылетят согласно расписанию.