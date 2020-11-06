В Пулково в пятницу нет отмен и задержек

Сегодня в петербургском аэропорту все рейсы вылетят по расписанию. Пулково работает без сбоев в расписании полетов.

Так, по данным на пятницу, 6 ноября, среди самолетов, вылетающих из аэровокзала Северной столицы, не предвидится задержек и отмен. Согласно данным онлайн-табло Пулково, на данный момент заканчивается посадка на рейсы в Самару и Калугу.

Напомним, что интерес к расписанию полетов в петербургском аэропорту появился после начала пандемии, когда, ввиду закрытых границ и ограниченного авиасообщения, в Пулково ежедневно отменяли десятки рейсов — как международных, так и внутренних.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пробки на дорогах Петербурга утром в пятницу составили два балла.