В Пулково в пятницу нет отмен и задержек

В Пулково в пятницу нет отмен и задержек
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Сегодня в петербургском аэропорту все рейсы вылетят по расписанию. Пулково работает без сбоев в расписании полетов.

Так, по данным на пятницу, 6 ноября, среди самолетов, вылетающих из аэровокзала Северной столицы, не предвидится задержек и отмен. Согласно данным онлайн-табло Пулково, на данный момент заканчивается посадка на рейсы в Самару и Калугу.

Напомним, что интерес к расписанию полетов в петербургском аэропорту появился после начала пандемии, когда, ввиду закрытых границ и ограниченного авиасообщения, в Пулково ежедневно отменяли десятки рейсов — как международных, так и внутренних.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пробки на дорогах Петербурга утром в пятницу составили два балла.

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В Пулково в пятницу нет отмен и задержек
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