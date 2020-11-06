Пробки на дорогах Петербурга утром в пятницу составили два балла

Более подробно ознакомиться с пробками в Петербурге можно с помощью "Яндекс.Пробок". Фото: "Яндекс.Пробки"

Более подробно ознакомиться с пробками в Петербурге можно с помощью "Яндекс.Пробок". Фото: "Яндекс.Пробки"

Жители Северной столицы только собираются выезжать на работу, дороги города практически свободны от пробок. К настоящему моменту дорожное движение оценивается в два балла.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» в пятницу, 6 ноября, город с утра не испытывает сильных проблем в дорожном движении. К 8 часам утра пробки достигнут трех баллов, еще через час показатель вырастет до 4-х баллов.

Красным цветом выделены Свердловская набережная, перекресток Пироговской набережной и улицы Академика Лебедева, набережные Кутузова и Макарова, Малоохтинский и Большой Сампсониевский проспекты.

Также заторы наблюдаются на Гражданском проспекте, Тихорецком проспекте, Центральной улице и на Охтинской аллее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев сегодня ждут ветер и дождь. Горожанам стоит взять с собой зонтик, выходя из дома.