Пробки на дорогах Петербурга утром в пятницу составили два балла

Жители Северной столицы только собираются выезжать на работу, дороги города практически свободны от пробок. К настоящему моменту дорожное движение оценивается в два балла.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» в пятницу, 6 ноября, город с утра не испытывает сильных проблем в дорожном движении. К 8 часам утра пробки достигнут трех баллов, еще через час показатель вырастет до 4-х баллов.
Красным цветом выделены Свердловская набережная, перекресток Пироговской набережной и улицы Академика Лебедева, набережные Кутузова и Макарова, Малоохтинский и Большой Сампсониевский проспекты.
Также заторы наблюдаются на Гражданском проспекте, Тихорецком проспекте, Центральной улице и на Охтинской аллее.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев сегодня ждут ветер и дождь. Горожанам стоит взять с собой зонтик, выходя из дома.