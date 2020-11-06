Петербуржцев 6 ноября ждут ветер с дождем

Горожане должны взять с собой зонтик, выходя из дома. Фото: Baltphoto

Горожане должны взять с собой зонтик, выходя из дома. Фото: Baltphoto

Сегодня в Северной столице ожидаются облачная с прояснениями погода, ночью местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Петербургу.

Так, в пятницу, 6 ноября, ветер в городе будет западным и северо-западным. Скорость его порывов составит от 7 до 12 метров в секунду, ночью местами — от 15 до 20.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», столбики термометров поднимутся до отметки 8-10 градусов тепла, ночью – плюс 8-10 градусов.

Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге приостановили работу фуд-кортов из-за коронавируса. Также вводится ограничение на проведение массовых мероприятий.