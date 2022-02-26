В Петербурге в субботу стихнет ветер, а дороги покроются льдом

В субботу, 26 февраля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Вместе с ростом атмосферного давления в облаках появятся прояснения, осадки прекратятся, а температурный фон окажется в зоне слабых оттепелей, что на 4-5° выше средних многолетних показателей»,- сообщил синоптик на своей странице в Facebook.

Температура воздуха ожидается на уровне 0…+2 градусов. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет активно расти и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 30 января Петербург окажется под влиянием восточной периферии очередного североатлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами «Надя».