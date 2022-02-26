В Петербурге зафиксировано 7 409 новых случаев коронавируса

В Петербурге зафиксировано 7 409 новых случаев коронавируса
В регионах России ужесточают меры борьбы с коронавирусом. Фото: pexels.com

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 7 409 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в субботу, 26 февраля.

В России за сутки зафиксировано 122 995 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировали 793 летальных исхода. При этом 181 343 человека смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает первую строчку по суточному приросту в России. На втором — Красноярский край. На третьем — Свердловская область.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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В Петербурге зафиксировано 7 409 новых случаев коронавируса
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