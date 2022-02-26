Россиянам напомнили об ужесточении контроля за оборотом оружия с 1 марта

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил гражданам РФ, что закон об ужесточении контроля за оборотом оружия вступает в силу с 1 марта.

«Новые ограничения позволят спасти жизни наших граждан. Те, у кого есть медицинские противопоказания, не смогут получить оружие в руки», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, с 1 марта также вводится ответственность за управление автомобилем без диагностической карты. Закон касается тех, кто обязан проходить техосмотр: водителей такси, автобусов и грузовиков.

В России с 1 марта 2022 года ужесточаются правила получения разрешения на оружие. Отличие от действующих правил будет заключаться в том, что обследование в медучреждениях станет обязательным.

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