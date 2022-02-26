Россиянам напомнили об ужесточении контроля за оборотом оружия с 1 марта

Россиянам напомнили об ужесточении контроля за оборотом оружия с 1 марта
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Фото: Государственная дума

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил гражданам РФ, что закон об ужесточении контроля за оборотом оружия вступает в силу с 1 марта.

«Новые ограничения позволят спасти жизни наших граждан. Те, у кого есть медицинские противопоказания, не смогут получить оружие в руки», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, с 1 марта также вводится ответственность за управление автомобилем без диагностической карты. Закон касается тех, кто обязан проходить техосмотр: водителей такси, автобусов и грузовиков.

В России с 1 марта 2022 года ужесточаются правила получения разрешения на оружие. Отличие от действующих правил будет заключаться в том, что обследование в медучреждениях станет обязательным.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России ужесточат порядок выдачи пособий по безработице.

Вячеслав Володин законы оружие


 

Новости партнеров
Президент Болгарии высказался о принятии Россией ДНР и ЛНР
Президент Болгарии высказался о принятии Россией ДНР и ЛНР
Галь Гадот обратилась к фигуристке Трусовой из-за образа Чудо-женщины
Галь Гадот обратилась к фигуристке Трусовой из-за образа Чудо-женщины
"Люди в стрессе": в Нижний Новгород прибыл поезд с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам напомнили об ужесточении контроля за оборотом оружия с 1 марта
Гастроэнтеролог назвал симптомы смертельных заболеваний ЖКТ
В Петербурге зафиксировано 7 409 новых случаев коронавируса
В Центробанке рассказали, что будет с вкладами россиян с 1 марта 2022 года
Минобороны России сообщило об уничтожении 821 военного объекта на Украине
Президент Франции Макрон призвал готовиться к «длительной войне»
Половина медиков из ОСМП поликлиники №52 намерены уволиться
В Пулково в субботу задержаны или отменены 27 рейсов