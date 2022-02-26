Сайт «Роскосмоса» подвергся DDoS-атаке с иностранных серверов

Сайт «Роскосмоса» в ночь на 26 февраля подвергся DDoS-атаке с иностранных серверов.

Как уточнили в пресс-службе госкорпорации, технические специалисты проводят необходимые меры по нейтрализации атаки.

«В связи со сложившейся ситуацией время загрузки страниц сайта может быть увеличено», — цитирует представителя пресс-службы РИА «Новости».

При этом аккаунты госкорпорации в различных соцсетях и мессенджерах работают в штатном режиме.

Ранее официальный сайт РЖД подвергается регулярным DDoS-атакам.

Кроме того, пользователи пишут, что перестал работать Twitter.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Канада включила в санкционные списки против России 382 россиян, а также 32 юридических лиц, включая Центробанк и Минфин. Оттава вводит пакеты санкций в отношении Москвы из-за ситуации на Украине. В список включили 27 финансовых институтов, пять компаний и организаций, в том числе Центробанк, ФНБ России, Сбербанк, ВТБ, РЖД.