Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 76 человек

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 76 случаев.

Об этом стало известно в субботу, 26 февраля.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 31 732 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 350 158 человек.

Всего с начала пандемии в России выявлено 16 175 023 случаев коронавируса в 85 регионах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у 83% взрослых петербуржцев есть антитела к коронавирусу.