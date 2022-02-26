В Ленобласти еще 1315 человек заразились коронавирусом

Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 1315 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 167 286 случаев ковида. При этом выздоровели 116 230 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на первом месте — 7 409 случаев. На втором Красноярский край — 4 672 случая. На третьем месте Свердловская область — 4 554.

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