С 27 февраля россияне получат по 7 тыс. рублей

Гражданам в РФ заявили о новой выплате в размере 7 тыс. рублей с 27 февраля 2022 года. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Гражданам в РФ заявили о новой выплате в размере 7 тыс. рублей с 27 февраля 2022 года. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Новые выплаты обещают выдавать жителям России с 27 февраля 2022 года.

Максимальный размер платежа составит 7 тыс, рублей, передает PRIMPRESS.

На такой бонус могут получить люди, которые успеют забронировать путешествие на сервисе Booking.com до 6 марта 2022 года.

Отмечается, что минимальный размер бронирования должен составить 7 тыс. рублей. Пользователям ресурса будет доступен кэшбек в размере 10 процентов от потраченной суммы.

Деньги возможно потратить лишь на следующее путешествие.

Известно, что получения средств необходимо забронировать жильё и на странице «Финальные данные» ввести специальный промокод.

После путешествия сайт автоматически зачислит пользователи деньги, которые будут доступны в кошельке в течение одного года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женатым россиянам готовят гигантский подарок: по 50 000 рублей каждому.